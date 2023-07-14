Джокович рассказал, что станет решающим фактором для победы на Уимблдоне

Рекордсмен по количеству финалов турнира Большого шлема Новак Джокович считает, что опыт не будет определяющим фактором в борьбе за победу в турнире этого года.

«Конечно, у меня больше опыта, чем у большинства моих соперников на этом турнире, включая Карлоса. Опыт может помочь в определенных моментах, но он не будет решающим фактором. Кто в этот день будет в лучшем состоянии физически и психологически, тот и выиграет», - сказал Джокович на пресс-конференции.

По словам серба, его приоритетом в календаре подготовки являются турниры Большого шлема, поэтому на пик формы он выходит именно к ним.

В финале Уимблдонского турнира Джокович сыграет с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.