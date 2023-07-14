Алькарас прокомментировал свою победу над Медведевым в полуфинале Уимблдона

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас считает, что ему надо продолжать верить и мечтать для победы в финале Уимблдонского турнира.

«Сыграть в финале здесь, на Уимблдоне... Пока не могу в это поверить. Я наслаждаюсь этим удивительным моментом, пришло время продолжать мечтать. Финал с Джоковичем?

Все знают, что он легенда. Мне будет очень непросто. Но буду бороться, буду верить в себя и в то, что смогу победить его», - сказал Алькарас после матча.

В полуфинале испанец обыграл россиянина Даниила Медведева со счетом 6:3, 6:3, 6:3. Испанский теннисист второй раз в карьере вышел в финал турнира Большого шлема.