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Пивоварова считает, что Джокович может проиграть Алькарасу в финале Уимблдона

Финал пройдет 16 июля.
14 июля 2023 22:29
автор: Александр Кожевников

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова высказалась о предстоящем финале Уимблдона, в котором встретятся Новак Джокович и Карлос Алькарас.

«Это будет, однозначно, яркий финал, потому что Алькарас и Джокович сейчас находятся на феноменальном уровне подготовки и психологии. Единственное, что могу сказать, Джокович будет больше нервничать. Это уже заметно по его матчам, потому что он хочет выиграть «карьерный» «Большой шлем» — победить на всех четырех турнирах «Большого шлема» в сезоне. И, конечно, он будет переживать и менее комфортно себя чувствовать. Возможно, это скажется на результате и будет решающим фактором в том, кто победит», — цитирует Пивоварову «Газета.Ru».

Напомним, в полуфинале Уимблдона Алькарас оказался сильнее российского теннисиста Даниила Медведева. Джокович в полуфинале обыграл итальянца Янника Синнера.

Финальный матч состоится 16 июля. Новак Джокович является победителем прошлогоднего турнира.

источник: «Газета.Ru»
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