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Медведев прокомментировал поражение от Алькараса в полуфинале Уимблдона

Россиянин не смог выйти в финал турнира.
Медведев прокомментировал поражение от Алькараса в полуфинале Уимблдона
14 июля 2023 23:45
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty Images

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал итоги полуфинального матча на Уимблдонском турнире.

«Я говорил уже, что зрители поддерживают тех, кто проигрывает. Сегодня я проигрывал, люди болели за меня. Они хотели, чтобы матч продолжался. Я пытался. Сделал все мог, но Алькарас прессинговал. У меня были довольно хорошие подачи со скоростью 160 км/ч, но он брал их. Я пытался», - сказал Медведев на пресс-конференции.

По словам Медведева, он считает, что мог бы сыграть лучше, но матч нельзя провальным. Россиянин также отметил, что Алькарасу под силам победить Новака Джоковича в финале.

В пятницу Медведев проиграл в полуфинале первой ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу со счетом 3:6, 3:6, 3:6.

источник: ATP
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