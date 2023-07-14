Медведев прокомментировал поражение от Алькараса в полуфинале Уимблдона

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал итоги полуфинального матча на Уимблдонском турнире.

«Я говорил уже, что зрители поддерживают тех, кто проигрывает. Сегодня я проигрывал, люди болели за меня. Они хотели, чтобы матч продолжался. Я пытался. Сделал все мог, но Алькарас прессинговал. У меня были довольно хорошие подачи со скоростью 160 км/ч, но он брал их. Я пытался», - сказал Медведев на пресс-конференции.

По словам Медведева, он считает, что мог бы сыграть лучше, но матч нельзя провальным. Россиянин также отметил, что Алькарасу под силам победить Новака Джоковича в финале.

В пятницу Медведев проиграл в полуфинале первой ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу со счетом 3:6, 3:6, 3:6.