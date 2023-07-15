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Медведев признался, что не будет смотреть мужской финал Уимблдона

В нем сыграют Джокович и Алькарас.
Медведев признался, что не будет смотреть мужской финал Уимблдона
15 июля 2023 09:07
автор: Максим Скороходов
автор фото: Getty Images

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что не собирается смотреть финал Уимблдона с участием серба Новака Джоковича и испанца Карлоса Алькараса.

«Это великолепный матч, не буду врать, но смотреть его я не буду, чтобы не расстраиваться так сильно, что меня там нет. Я проиграл, я не заслуживаю быть в финале, потому что сегодня не победил.

А если смотреть по телевизору, то переваривать поражение будет еще сложнее, потому что я буду смотреть и думать: боже мой, этот форхенд, эта двойная ошибка, эта подача, мне надо было играть лучше», - приводит «Газета.ru» слова Медведева с пресс-конференции турнира.

Напомним, что Медведев дошел на Уимблдоне до полуфинала, где уступил Алькарасу (3:6, 3:6, 3:6).

Добавим, что финал Уимблдона с участием испанца и Джоковича пройдет 16 июля. Теннисисты выйдут на Центральный корт в 16:00 по московскому времени.

15 июля в это же время начнется женский финал, где сыграют чешка Маркета Вондроушова и Онс Жабер из Туниса.

источник: «Газета.Ru»
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