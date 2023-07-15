Андрей Рублёв стал победителем Кубка Короля, обыграв Борну Чорича

В Уэльве (Испания) подошёл к концу матч за победу в Кубке Короля, в котором седьмая ракетка мира Андрей Рублёв обыграл представителя Хорватии Борну Чорича (14-е место в рейтинге ATP).

На данный момент этот турнир потерял официальный статус, однако он является одним из старейших в истории тенниса. Первый розыгрыш Кубка Короля состоялся в 1912 году.

Матч закончился победой российского теннисиста со счётом 7:5, 6:2.

Отметим, что Андрей Рублёв прибыл в Уэльву сразу после поражения в четвертьфинале Уимблдона-2023 от Новака Джоковича. В прошлом году обладателем Кубка Короля стал испанец Карлос Алькарас, на данный момент являющийся первой ракеткой мира.