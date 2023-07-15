Шамиль Тарпищев оценил выступление россиян на Уимблдоне

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил выступление российских теннисистов на Уимблдоне.

«В целом можно быть довольным выступлением всех наших. Уимблдон — это первый турнир «Большого шлема», очки которого пойдут в зачёт Олимпиады. Набрали очки все наши основные игроки. И девочки хорошо выступили, кроме Вероники Кудерметовой и Людмилы Самсоновой», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, самым успешным из россиян на Уимблдоне стал Даниил Медведев, добравшийся до полуфинала турнира. В матче 1/2 финала он уступил Карлосу Алькарасу.

Алькарас в финале сыграет с Новаком Джоковичем.