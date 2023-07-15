Россиянка Корнеева уступила Бартунковой в полуфинале юниорского Уимблдона

Подошёл к концу полуфинал юниорского Уимблдона-2023, в котором россиянка Алина Корнеева сыграла против представительницы Чехии Николы Бартунковой.

Отметим, что игра завершилась со счётом 6:4, 7:6 в пользу чешской теннисистки. Продолжительность встречи составила 1 час 35 минут.

В прошедшем матче Корнеева выполнила три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт. У её соперницы семь подач навылет, семь двойных и два реализованных брейка.

В финале юниорского Уимблдона Бартункова сыграет против американской теннисистки Клерви Нгунуэ.