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Ярослав Дёмин вышел в финал юниорского Уимблдона

Матч продолжался 2 часа 5 минут.
Ярослав Дёмин вышел в финал юниорского Уимблдона
15 июля 2023 15:15
автор: Виталий Овсянников
автор фото: ITF

Подошёл к концу полуфинал юниорского Уимблдона-2023, в котором российский теннисист Ярослав Дёмин сыграл против представителя США Дарвина Бланша.

Отметим, что игра завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:4 в пользу российского теннисиста. Продолжительность встречи составила 2 часа 5 минут.

В прошедшем матче Дёмин выполнил три эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта. У его соперника восемь подач навылет, четыре двойные и два реализованных брейка.

В финале юниорского Уимблдона Дёмин сыграет против британского теннисиста Энри Сирла.

источник: «Советский спорт»
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