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Вондроушова выиграла первый сет финального матча Уимблдонского турнира

Ее соперница – шестая ракетка мира Онс Жабер.
15 июля 2023 16:59
автор: Александр Евграфов

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова выиграла у представительницы Туниса Онс Жабер первый сет финального матча женского одиночного Уимблдонского турнира.

Первый сет длился 40 минут и завершился со счетом 6:4 в пользу чешской теннисистки.

Для Жабер это второй финал Уимблдона подряд. В 2022 году она стала первой в истории арабской женщиной, вышедшей в финал турнира Большого шлема. В прошлом году Жабер проиграла Елене Рыбакиной. В розыгрыше Уимблдона этого года она смогла взять реванш победив представительницу Казахстана в четвертьфинале. В 2022 году Жабер также становилась финалисткой Открытого чемпионата США.

Для Вондроушовой – это второй финал турнира Большого шлема в карьере. Ранее она выходила в финал Открытого чемпионата Франции в 2019 году.

источник: «Советский спорт»
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