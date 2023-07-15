Вондроушова выиграла первый сет финального матча Уимблдонского турнира

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова выиграла у представительницы Туниса Онс Жабер первый сет финального матча женского одиночного Уимблдонского турнира.

Первый сет длился 40 минут и завершился со счетом 6:4 в пользу чешской теннисистки.

Для Жабер это второй финал Уимблдона подряд. В 2022 году она стала первой в истории арабской женщиной, вышедшей в финал турнира Большого шлема. В прошлом году Жабер проиграла Елене Рыбакиной. В розыгрыше Уимблдона этого года она смогла взять реванш победив представительницу Казахстана в четвертьфинале. В 2022 году Жабер также становилась финалисткой Открытого чемпионата США.

Для Вондроушовой – это второй финал турнира Большого шлема в карьере. Ранее она выходила в финал Открытого чемпионата Франции в 2019 году.