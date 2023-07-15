Маркета Вондроушова стала победительницей Уимблдона-2023

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова выиграла Уимблдонский турнир в женском одиночном разряде.

Финальный матч с шестой ракеткой мира представительницей Туниса Онс Жабер завершился со счётом 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 20 минут.

За матч Вондроушова обошлась без эйсов, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 7 брейк-пойнтов. У её соперницы один эйс, не было двойных ошибок, она реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов.

Для Вондроушовой этот титул стал первым на турнирах «Большого шлема» и вторым в карьере. В 2019 году она выходила в финал Открытого чемпионата Франции, где проиграла Эшли Барти. В 2017 году Вондроушова выиграла турнир категории WTA-250 в Швейцарии, победив эстонку Анетт Контавейт.

Онс Жабер второй год подряд проигрывает в финалах Уимблдона. В минувшем году в решающем матче она уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.