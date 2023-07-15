ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Камельзон считает, что Алькарас на голову был сильнее Медведева

Даниил уступил в трех сетах.
15 июля 2023 17:51
автор: Александр Кожевников

Заслуженный тренер Российской Федерации по теннису Владимир Камельзон прокомментировал итоги полуфинала Уимблдона, в котором россиянин Даниил Медведев в трех сетах проиграл испанцу Карлосу Алькарасу.

«Еще до матча говорил, что Алькарас в игре с Медведевым будет фаворитом. Испанец сейчас является первой ракеткой мира и находится в превосходной форме! Алькарас был похож вчера на Надаля лучших времен. Он не понимал, как он вообще может проиграть Медведеву. Карлос просто сыграл увереннее, чем Даня. Он не оставил Медведеву шансов», - приводит слова Камельзона «Чемпионат».

В пятницу Медведев проиграл в полуфинале первой ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 3:6, 3:6, 3:6.

В финале турнира Алькарас сыграет с Новаком Джоковичем.

источник: Чемпионат.com
Маркета Вондроушова стала победительницей Уимблдона-2023
Маркета Вондроушова стала победительницей Уимблдона-2023
Для чешской теннисистки это первая победа на турнирах «Большого шлема».
15.07.2023 17:30
Теннис
автор: Александр Евграфов
Вондроушова выиграла первый сет финального матча Уимблдонского турнира
Ее соперница — шестая ракетка мира Онс Жабер.
15.07.2023 16:59
Теннис
автор: Александр Евграфов
Ярослав Дёмин вышел в финал юниорского Уимблдона
Ярослав Дёмин вышел в финал юниорского Уимблдона
Матч продолжался 2 часа 5 минут.
15.07.2023 15:15
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Россиянка Корнеева уступила Бартунковой в полуфинале юниорского Уимблдона
Россиянка Корнеева уступила Бартунковой в полуфинале юниорского Уимблдона
Матч продолжался 1 час 35 минут.
15.07.2023 14:47
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Шамиль Тарпищев оценил выступление россиян на Уимблдоне
Медведев дошёл до полуфинала турнира.
15.07.2023 12:34
Теннис
автор: Александр Кожевников
Андрей Рублёв стал победителем Кубка Короля, обыграв Борну Чорича
Андрей Рублёв стал победителем Кубка Короля, обыграв Борну Чорича
Турнир проводится с 1912 года.
15.07.2023 11:19
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Медведев признался, что не будет смотреть мужской финал Уимблдона
Медведев признался, что не будет смотреть мужской финал Уимблдона
В нём сыграют Джокович и Алькарас.
15.07.2023 09:07
Теннис
автор: Максим Скороходов
Медведев прокомментировал поражение от Алькараса в полуфинале Уимблдона
Медведев прокомментировал поражение от Алькараса в полуфинале Уимблдона
Россиянин не смог выйти в финал турнира.
14.07.2023 23:45
Теннис
автор: Александр Евграфов
Пивоварова считает, что Джокович может проиграть Алькарасу в финале Уимблдона
Финал пройдет 16 июля.
14.07.2023 22:29
Теннис
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.