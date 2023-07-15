Камельзон считает, что Алькарас на голову был сильнее Медведева

Заслуженный тренер Российской Федерации по теннису Владимир Камельзон прокомментировал итоги полуфинала Уимблдона, в котором россиянин Даниил Медведев в трех сетах проиграл испанцу Карлосу Алькарасу.

«Еще до матча говорил, что Алькарас в игре с Медведевым будет фаворитом. Испанец сейчас является первой ракеткой мира и находится в превосходной форме! Алькарас был похож вчера на Надаля лучших времен. Он не понимал, как он вообще может проиграть Медведеву. Карлос просто сыграл увереннее, чем Даня. Он не оставил Медведеву шансов», - приводит слова Камельзона «Чемпионат».

В пятницу Медведев проиграл в полуфинале первой ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 3:6, 3:6, 3:6.

В финале турнира Алькарас сыграет с Новаком Джоковичем.