Маркета Вондроушова обратилась к Онс Жабер после победы в финале Уимблдона

Чемпионка Уимблдона-2023, чешская теннисистка Маркета Вондроушова обратилась к Онс Жабер, комментируя свою победу на турнире.

«Я не понимаю, что происходит. Это потрясающее чувство. После всего, через что я прошла. Год назад я была в это время в гипсе, так что стоять здесь сейчас с трофеем просто потрясающе.

Не знаю, как мне это удалось. Возвращаться в матч всегда сложно, я не знала, чего ждать. Теннис — настоящее безумие! Онс, хочу поздравить тебя. Ты вдохновляешь всех нас, надеюсь, однажды ты выиграешь Уимблдон», — приводит слова Вондроушовой пресс-служба турнира.