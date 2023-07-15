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Маркета Вондроушова обратилась к Онс Жабер после победы в финале Уимблдона

Вондроушова стала чемпионкой турнира.
15 июля 2023 18:28
автор: Александр Кожевников

Чемпионка Уимблдона-2023, чешская теннисистка Маркета Вондроушова обратилась к Онс Жабер, комментируя свою победу на турнире.

«Я не понимаю, что происходит. Это потрясающее чувство. После всего, через что я прошла. Год назад я была в это время в гипсе, так что стоять здесь сейчас с трофеем просто потрясающе.

Не знаю, как мне это удалось. Возвращаться в матч всегда сложно, я не знала, чего ждать. Теннис — настоящее безумие! Онс, хочу поздравить тебя. Ты вдохновляешь всех нас, надеюсь, однажды ты выиграешь Уимблдон», приводит слова Вондроушовой пресс-служба турнира.

источник: «Советский спорт»
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