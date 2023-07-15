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Анна Дмитриева назвала Вондроушову «неожиданной чемпионкой» Уимблдона

В финале чешская спортсменка обыграла Онс Жабер.
15 июля 2023 18:59
автор: Александр Кожевников

Советская теннисистка Анна Дмитриева прокомментировала победу Маркеты Вондроушовой на Уимблдоне.

«Неожиданная чемпионка. Вондроушова — достаточно своеобразный игрок, её ещё никто не представлял в роли победительницы Уимблдона. Хотя, когда она была ещё маленькой девочкой, было видно, что у неё есть бесспорный талант и хорошие теннисные задатки», — приводит слова Дмитриевой «Спорт-Экспресс».

Для Вондроушовой этот титул стал первым на турнирах «Большого шлема» и вторым в карьере. В 2019 году она выходила в финал Открытого чемпионата Франции, где проиграла Эшли Барти. В 2017 году Вондроушова выиграла турнир категории WTA-250 в Швейцарии, победив эстонку Анетт Контавейт.

источник: «Спорт-Экспресс»
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