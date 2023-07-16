Джокович выиграл первый сет у Алькараса в финале Уимблдона, отдав лишь один гейм

Завершился первый сет финального матча на Уимблдоне в мужском одиночном разряде.

Напомним, что за победу на турнире ведут борьбу серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас.

После первой партии счет 1:0 в пользу второй ракетки мира. Джокович взял сет за 34 минуты - 6:1.

Отметим, что в Алькарас совершил одну двойню ошибку. Новак один раз подал навылет.

Добавим, что Джокович семь раз выигрывал Уимблдон. Первая ракетка мира Алькарас впервые добрался до финала на турнире в Великобритании.