ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Джокович выиграл первый сет у Алькараса в финале Уимблдона, отдав лишь один гейм

Партия продолжалась 34 минуты.
16 июля 2023 16:45
автор: Александр Поволоцкий

Завершился первый сет финального матча на Уимблдоне в мужском одиночном разряде.

Напомним, что за победу на турнире ведут борьбу серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас.

После первой партии счет 1:0 в пользу второй ракетки мира. Джокович взял сет за 34 минуты - 6:1.

Отметим, что в Алькарас совершил одну двойню ошибку. Новак один раз подал навылет.

Добавим, что Джокович семь раз выигрывал Уимблдон. Первая ракетка мира Алькарас впервые добрался до финала на турнире в Великобритании.

источник: «Советский спорт»
Россиянин Ярослав Дёмин проиграл Сирлу в финале юниорского Уимблдона
Теннисный матч продлился 1 час и 25 минут.
16.07.2023 16:42
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Тарпищев считает, что российские теннисисты не должны отказываться от участия в турнирах в Польше
Функционер призвал не отказываться от соревнований.
16.07.2023 14:54
Теннис
автор: Степан Шереметьев
В Польше рекомендовали россиянам и белорусам не заявляться на теннисный турнир
Дискриминация по национальному признаку продолжается.
16.07.2023 11:34
Теннис
автор: Максим Скороходов
Анна Дмитриева назвала Вондроушову «неожиданной чемпионкой» Уимблдона
В финале чешская спортсменка обыграла Онс Жабер.
15.07.2023 18:59
Теннис
автор: Александр Кожевников
Маркета Вондроушова обратилась к Онс Жабер после победы в финале Уимблдона
Вондроушова стала чемпионкой турнира.
15.07.2023 18:28
Теннис
автор: Александр Кожевников
Камельзон считает, что Алькарас на голову был сильнее Медведева
Даниил уступил в трёх сетах.
15.07.2023 17:51
Теннис
автор: Александр Кожевников
Маркета Вондроушова стала победительницей Уимблдона-2023
Маркета Вондроушова стала победительницей Уимблдона-2023
Для чешской теннисистки это первая победа на турнирах «Большого шлема».
15.07.2023 17:30
Теннис
автор: Александр Евграфов
Вондроушова выиграла первый сет финального матча Уимблдонского турнира
Ее соперница — шестая ракетка мира Онс Жабер.
15.07.2023 16:59
Теннис
автор: Александр Евграфов
Ярослав Дёмин вышел в финал юниорского Уимблдона
Ярослав Дёмин вышел в финал юниорского Уимблдона
Матч продолжался 2 часа 5 минут.
15.07.2023 15:15
Теннис
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.