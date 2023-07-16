Россиянин Ярослав Дёмин проиграл Сирлу в финале юниорского Уимблдона

Российский теннисист Ярослав Дёмин потерпел поражение от британского атлета Генри Сирла в финальном матче юниорского Уимблдонского турнира 2023 года.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу британца. Общая продолжительность матча составила 1 час и 25 минут.

Победитель девять раз подал навылет, совершил три двойных ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трех.

На счету россиянина – три двойных ошибки, ни одного эйса и реализованного брейк-пойнта.

Напомним, прошлогодним победителем Уимблдона среди юношей является хорватский теннисист Мили Польичак.