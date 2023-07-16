Анастасия Павлюченкова потерпела поражение в финале турнира в Контрексевиле 

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла стать победительницей турнира категории WTA-125 в Контрексвиле (Франция).

Отметим, что в финальном матче 32-летняя спортсменка уступила нидерландской теннисистке Аранче Рус со счётом 3:6, 3:6. Общая продолжительность игры составила 1 час и 21 минуту.

Победительница три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.

На счету российской оппонентки – четыре эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Добавим, что Павлюченкова в настоящий момент находится на 119-й строчке в рейтинге WTA.