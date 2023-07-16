Алькарас победил Джоковича в финале Уимблдона и выиграл свой второй турнир «Большого шлема»

Испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл Уимблдонский турнир в мужском одиночном разряде.

Решающий матч с Новаком Джоковичем из Сербии завершился со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4 в пользу первой ракетки мира.

За матч Алькарас выполнил восемь эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал пять из 19 брейк-пойнтов. У Новака два эйса, три двойных ошибки. Сербский теннисист реализовал пять из 15 брейк-пойнтов.

Для Карлоса этот титул стал первым на Уимблдоне и вторым на турнирах «Большого шлема». В прошлом году испанец выиграл Открытый чемпионат США.