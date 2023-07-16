Алькарас стал самым молодым победителем Уимблдона и US Open 

Сегодня, 16 июля испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл мужской Уимблдонский турнир-2023 в одиночном разряде.

Отметим, что в финальном матче соревнований первая ракетка мира одолел представителя Сербии Новака Джоковича со счетом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4.

Согласно аналитическому порталу Opta, Алькарас стал самым молодым теннисистом, которому удалось одержать победы на Уимблдоне и US Open.

Добавим, представитель Испании стал победителем Открытого чемпионата США в прошлом году. В финальном матче турнира он обыграл норвежского теннисиста Каспера Рууда.