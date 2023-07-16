«Ты полностью заслужил эту победу». Джокович поздравил Алькараса с титулом на Уимблдоне

Сербский теннисист Новак Джокович поздравил испанца Карлоса Алькараса с победой в финале Уимблдона.

Напомним, первая ракетка выиграл решающий матч со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4.

«Потрясающе. Ты продемонстрировал очень качественную игру в концовке, когда ему нужно было подавать навылет. Ты полностью заслужил эту победу. Я думал, что у меня с тобой будут проблемы на грунте и на харде, но не на траве. Но теперь всё совсем не так, как в прошлом году. Поздравляю, ты отлично адаптировался к покрытию», — заявил Джокович после финала.

Добавим, что Алькарас впервые в карьере выиграл Уимблдонский турнир. Джокович не проигрывал на кортах в Великобритании в течение 2195 дней.