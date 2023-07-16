«Реал» поздравил Алькараса с чемпионским титулом Уимблдона-2023

«Реал» отреагировал на победу испанского теннисиста Карлоса Алькараса на Уимблдонском турнире 2023 года и обратился к нему с поздравлениями.

Отметим, что в воскресенье, 16 июля в финальном матче соревнований 20-летний спортсмен нанес поражение сербскому теннисисту Новаку Джоковичу со счетом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4.

«Поздравляем с блестящей победой на Уимблдоне, дорогой Карлос Алькарас. Поздравляем с тем, что ты продолжаешь удерживать первую позицию в мировом теннисе. Ты являешься предметом гордости для испанского спорта и для всех болельщиков «Реала», — написала пресс-служба «сливочных» в своих соцсетях.

Добавим, что Алькарас впервые за свою карьеру стал победителем Уимблдона. В 2022 году он выиграл Открытый чемпионат США. Таким образом, на его счету две победы в турнирах серии «Большого шлема».