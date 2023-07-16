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Надаль поздравил Алькараса с победой на Уимблдоне

В прошлом году Карлос выиграл Открытый чемпионат США.
16 июля 2023 23:32
автор: Александр Поволоцкий

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поздравил первую ракетку мира Карлоса Алькараса с победой на Уимблдоне.

Напомним, в решающем матче Открытого чемпионата Великобритании 20-летний спортсмен обыграл Новака Джоковича из Сербии.

«Ты подарил нам огромную радость сегодня, и, конечно, пионер испанского тенниса Мануэль Сантана также поддержал бы нас в этом, где бы он ни был, может быть, даже на Уимблдоне, к числу победителей которого ты присоединился сегодня. Крепко обнимаю», — написал Надаль на своей странице в соцсети.

Добавим, что Алькарас обыграл Джоковича со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4.

Согласно аналитическому порталу Opta, Алькарас стал самым молодым теннисистом, которому удалось одержать победы на Уимблдоне и US Open.

источник: «Советский спорт»
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