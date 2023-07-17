Четвертьфиналист Уимблдона Сафиуллин поднялся на 49 позиций в рейтинге ATP

Россиянин Роман Сафиуллин поднялся на 49 позиций и занимает 43-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который опубликован на сайте организации.

На прошедшем Уимблдонском турнира Сафиуллин добился своего лучшего результата на турнирах Большого шлема, став четьвертьфиналистом.

Рейтинг возглавляет победитель Уимблдона Карлос Алькарас, его отрыв от финалиста турнира серба Новака Джоковича вырос до 880 очков. Третье место у россиянина Даниила Медведева, который стал полуфиналистом турнира в Лондоне.

Андрей Рублев занимает 7-е место, Карен Хачанов остался 11-м, Аслан Карацев на 52-й строчке, Павел Котов, вернувшийся в сотню лучших, на 89-й, Александр Шевченко на 96-й.