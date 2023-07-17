ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Победительница Уимблдона Вондроушова вошла в пятерку лучших в чемпионской гонке WTA

Наибольший прогресс у россиянки Мирры Андреевой - 27 позиций.
17 июля 2023 09:30
автор: Александр Евграфов

Победительница Уимблдонского турнира чешка Маркета Вондроушова поднялась на 23 позиции и вошла в пятерку лучших в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленный рейтинг опубликован на сайте организации.

Финалистка турнира представительница Туниса Онс Жабер поднялась на 11 позиций и стала шестой.

16-летняя Мирра Андреева, дошедшая на своем дебютном Уимблдоне до четвертого круга, поднялась на 27 позиций и занимает 59-е место.

Лучшая из россиянок в текущем сезоне Вероника Кудерметова опустилась на три строчки, находясь на 14-м месте. Касаткина занимает 16-ю строчку, Екатерина Александрова – 20-ю, Потапова – 24-ю, Людмила Самсонова – 30-ю, Анна Блинкова -36-ю, Анастасия Павлюченкова – 55-ю, Элина Аванесян - 69-ю, Анна Калинская – 70-ю, Камила Рахимова – 80-ю.

источник: WTA
Четвертьфиналист Уимблдона Сафиуллин поднялся на 49 позиций в рейтинге ATP
Россиянин показал свой лучший результат в турнирах «Большого шлема».
17.07.2023 08:24
Теннис
автор: Александр Евграфов
16-летняя Мирра Андреева поднялась на 36 позиций в рейтинге WTA
16-летняя Мирра Андреева поднялась на 36 позиций в рейтинге WTA
Дарья Касаткина покинула десятку лучших теннисисток мира.
17.07.2023 08:14
Теннис
автор: Александр Евграфов
Надаль поздравил Алькараса с победой на Уимблдоне
В прошлом году Карлос выиграл Открытый чемпионат США.
16.07.2023 23:32
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
«Ты полностью заслужил эту победу». Джокович поздравил Алькараса с титулом на Уимблдоне
В последний раз серб терпел поражение на турнире 12 июля 2017 года.
16.07.2023 22:10
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
«Реал» поздравил Алькараса с чемпионским титулом Уимблдона-2023
В финале турнира испанец обыграл вторую ракетку мира Новака Джоковича.
16.07.2023 22:07
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Алькарас стал самым молодым победителем Уимблдона и US Open 
Алькарас стал самым молодым победителем Уимблдона и US Open 
Испанец выиграл два турнира «Большого шлема» в возрасте 20 лет. 
16.07.2023 21:16
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Алькарас победил Джоковича в финале Уимблдона и выиграл свой второй турнир «Большого шлема»
Встреча длилась 4 часа и 45 минут.
16.07.2023 20:53
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Джокович сравнял счёт по сетам в финале Уимблдона с Алькарасом, выиграв четвёртую партию
Серб может выиграть турнир в восьмой раз.
16.07.2023 20:06
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Алькарас находится в сете от победы на Уимблдоне, выиграв третью партию в финале с Джоковичем
Теннисисты провели на корте уже три часа.
16.07.2023 19:12
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.