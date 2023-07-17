Победительница Уимблдона Вондроушова вошла в пятерку лучших в чемпионской гонке WTA

Победительница Уимблдонского турнира чешка Маркета Вондроушова поднялась на 23 позиции и вошла в пятерку лучших в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленный рейтинг опубликован на сайте организации.

Финалистка турнира представительница Туниса Онс Жабер поднялась на 11 позиций и стала шестой.

16-летняя Мирра Андреева, дошедшая на своем дебютном Уимблдоне до четвертого круга, поднялась на 27 позиций и занимает 59-е место.

Лучшая из россиянок в текущем сезоне Вероника Кудерметова опустилась на три строчки, находясь на 14-м месте. Касаткина занимает 16-ю строчку, Екатерина Александрова – 20-ю, Потапова – 24-ю, Людмила Самсонова – 30-ю, Анна Блинкова -36-ю, Анастасия Павлюченкова – 55-ю, Элина Аванесян - 69-ю, Анна Калинская – 70-ю, Камила Рахимова – 80-ю.