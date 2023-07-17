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Трое россиян сохранили свои места в десятке лучших чемпионской гонки ATP

Участие в итоговом турнире организации примут лучшие восемь теннисистов.
17 июля 2023 11:50
автор: Александр Евграфов

Полуфиналист Уимблдонского турнира Даниил Медведев, четвертьфиналист Андрей Рублев и еще один представитель России Карен Хачанов сохранили свои места в десятке лучших теннисистов в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов, сообщается на сайте организации.

Медведев с 5120 очками занимает третье место, Рублем – седьмое (2965 очков), Хачанов, пропускавший Уимблдонский турнир – на десятом (1900).

Лидирует в гонке испанец Карлос Алькарас. У победителя третьего турнира Большого шлема в сезоне 6675 очков, и он стал первым теннисистом, отобравшимся на итоговый турнир этого сезона, в котором принимают восемь лучших по итогам чемпионской гонки. Второе место у финалиста Уимблдона – Новака Джоковича.

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