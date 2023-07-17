Мирра Андреева попала в пятерку ярчайших звёзд Уимблдона

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева вошла в топ-5 самых ярких теннисистов Уимблдона-2023 по версии PA.

Её удалось дойти до стадии четвертого круга завершившегося турнира.

Помимо россиянки в этот список вошли Кристофер Юбэнкс (США), Элина Свитолина (Украина), Маркета Вондроушова (Чехия) и Карлос Алькарас (Испания).

Юбэнксу удалось дойти до четвертьфинала турнира, где он потерпел поражение от россиянина Даниила Медведева. Свитолина дошла до полуфинала, где уступила Вондроушовой. В итоге именно Вондроушова стала чемпионкой в женском одиночном разряде. Среди мужчин победителем Уимблдона-2023 стал Карлос Алькарас, обыграв в финале Новака Джоковича.