Рахимова уступила Шарме в первом круге турнира в Будапеште

Российская теннисистка Камилла Рахимова завершила выступление на турнире в Будапеште на стадии первого круга.

Отметим, что спортсменка уступила на старте соревнований Астре Шарме из Австралии. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу соперницы Рахимовой.

Шарма трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 13.

У Рахимовой четыре двойных и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Добавим, что соперница австралийской теннисистки по второму кругу определится в матче Кристина Кучова (Словакия) — Кая Юван (Словения).