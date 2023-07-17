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Рахимова уступила Шарме в первом круге турнира в Будапеште

Встреча длилась 1 час и 37 минут.
17 июля 2023 14:17
автор: Александр Поволоцкий

Российская теннисистка Камилла Рахимова завершила выступление на турнире в Будапеште на стадии первого круга.

Отметим, что спортсменка уступила на старте соревнований Астре Шарме из Австралии. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу соперницы Рахимовой.

Шарма трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 13.

У Рахимовой четыре двойных и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Добавим, что соперница австралийской теннисистки по второму кругу определится в матче Кристина Кучова (Словакия) — Кая Юван (Словения).

источник: «Советский спорт»
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