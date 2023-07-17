ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Элина Аванесян вышла во второй круг турнира в Будапеште, обыграв Шрамкову 

Спортсменки провели на корте 2 часа и 28 минут. 
17 июля 2023 16:19
автор: Глеб Шевяков

Российская теннисистка Элина Аванесян победила представительницу Словакии Ребекку Шрамкову в первом круге турнира категории WTA 250, который проходит в Будапеште (Венгрия).

Отметим, что встреча завершилась со счетом 2:6, 6:4, 6:3 в пользу 20-летней спортсменки.

Победительница обошлась без подач навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 14.

На счету ее 26-летней оппонентки – три эйса, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 12.

Добавим, что во втором раунде грунтового турнира Аванесян встретится с победительницей пары Тимея Бабош (Венгрия) – Анна Бондарь (Венгрия).

источник: «Советский спорт»
Полина Кудерметова проиграла Шмидловой на старте турнира в Будапеште
Россиянка занимает 151-е место в рейтинге WTA.
17.07.2023 14:30
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Рахимова уступила Шарме в первом круге турнира в Будапеште
Встреча длилась 1 час и 37 минут.
17.07.2023 14:17
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Мирра Андреева попала в пятёрку ярчайших звёзд Уимблдона
В 16 лет она дошла до четвёртого круга турнира.
17.07.2023 12:48
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Трое россиян сохранили свои места в десятке лучших Чемпионской гонки ATP
Участие в итоговом турнире организации примут лучшие восемь теннисистов.
17.07.2023 11:50
Теннис
автор: Александр Евграфов
Победительница Уимблдона Вондроушова вошла в пятёрку лучших в Чемпионской гонке WTA
Наибольший прогресс у россиянки Мирры Андреевой — 27 позиций.
17.07.2023 09:30
Теннис
автор: Александр Евграфов
Четвертьфиналист Уимблдона Сафиуллин поднялся на 49 позиций в рейтинге ATP
Россиянин показал свой лучший результат в турнирах «Большого шлема».
17.07.2023 08:24
Теннис
автор: Александр Евграфов
16-летняя Мирра Андреева поднялась на 36 позиций в рейтинге WTA
16-летняя Мирра Андреева поднялась на 36 позиций в рейтинге WTA
Дарья Касаткина покинула десятку лучших теннисисток мира.
17.07.2023 08:14
Теннис
автор: Александр Евграфов
Надаль поздравил Алькараса с победой на Уимблдоне
В прошлом году Карлос выиграл Открытый чемпионат США.
16.07.2023 23:32
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
«Ты полностью заслужил эту победу». Джокович поздравил Алькараса с титулом на Уимблдоне
В последний раз серб терпел поражение на турнире 12 июля 2017 года.
16.07.2023 22:10
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.