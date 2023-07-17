Элина Аванесян вышла во второй круг турнира в Будапеште, обыграв Шрамкову 

Российская теннисистка Элина Аванесян победила представительницу Словакии Ребекку Шрамкову в первом круге турнира категории WTA 250, который проходит в Будапеште (Венгрия).

Отметим, что встреча завершилась со счетом 2:6, 6:4, 6:3 в пользу 20-летней спортсменки.

Победительница обошлась без подач навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 14.

На счету ее 26-летней оппонентки – три эйса, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 12.

Добавим, что во втором раунде грунтового турнира Аванесян встретится с победительницей пары Тимея Бабош (Венгрия) – Анна Бондарь (Венгрия).