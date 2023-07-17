Россиянин Демин возглавил юношеский рейтинг ITF

Российский теннисист Ярослав Демин возглавил юношеский рейтинг ITF.

Напомним, что 17-летний спортсмен дошел до финала минувшего Уимблдона. В решающем поединке юниорского россиянин уступил представителю Великобритании Генри Сирлу со счетом 4:6, 4:6.

Заработанные очки на турнире в Великобритании позволили Ярославу подняться на шесть позиций.

Стоит добавить, что ITF высчитывает учитывает результаты как в одиночном, так и парном разрядах.

Добавим, что Демин является единственным россиянином в топ-30 рейтинга.