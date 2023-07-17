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Новак Джокович оштрафован за сломанную ракетку в финале Уимблдона 

В финальном матче турнира вторая ракетка мира встречался с испанцем Карлосом Алькарасом. 
17 июля 2023 22:04
автор: Глеб Шевяков

Сербский теннисист Новак Джокович получил штраф в размере восьми тысяч долларов за то, что сломал ракетку во время выступления в финальном матче Уимблдонского турнира против представителя Испании Карлоса Алькараса. Об этом сообщает Daily Mail.

Отметим, что инцидент случился во время пятого сета встречи. 36-летний спортсмен ударил ракеткой по стойке сетки на пути к своей скамейке после проигранного гейма.

Добавим, финал Уимблдона-2023 между Джоковичем и Алькарасом завершился со счетом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4 в пользу испанского теннисиста. Таким образом, 34-матчевая победная серия серба на британском теннисном турнире прервалась, а 20-летний Карлос впервые в своей карьере выиграл этот трофей.

источник: The Daily Mail
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В решающем матче встречались Новак Джокович и Карлос Алькарас.
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