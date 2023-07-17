Алькарас отрицает, что с его появлением в теннисе началась новая эра

Испанский теннисист Карлос Алькарас ответил на вопрос о начале новой эры в теннисе в связи со своими победами.

«Начало новой эры? Я так не думаю, потому что пока Рафа Надаль и Джокович играют и активны, смены эпохи не будет. Через несколько лет, когда они закончат карьеру и перестанут играть, разговоры по этому поводу возобновятся. Но сейчас не время. Я выиграл для себя и своей команды, а не для того, чтобы начать эпоху», - приводит слова спортсмена Marca.

Напомним, в финале минувшего Уимблдона 20-летний Алькарас в пяти сетах обыграл Джоковича и стал самым молодым победителем турнира за всю его историю.