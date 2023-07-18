Шнайдер обыграла рейтинг-фаворита из США на старте турнира в Будапеште

Российская теннисистка Диана Шнайдер нанесла поражение Бернанде Пера из США в матче первого круга турнира в Будапеште.

Встреча длилась 2 часа и 1 минуту и завершилась победой 110-й ракетки мира в двух сетах со счетом 6:4, 7:5.

Шнайдер четыре раза подала навылет и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми.

На счету американки один эйс, четыре двойных ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 11.

Соперницей Шнайдер по следующему раунду станет победительница встречи Дарья Савилл (Австралия) - Мария Тимофеев (Россия).