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Шнайдер обыграла рейтинг-фаворита из США на старте турнира в Будапеште

Соперница россиянке занимает 39-е место в рейтинге WTA.
18 июля 2023 14:30
автор: Александр Поволоцкий

Российская теннисистка Диана Шнайдер нанесла поражение Бернанде Пера из США в матче первого круга турнира в Будапеште.

Встреча длилась 2 часа и 1 минуту и завершилась победой 110-й ракетки мира в двух сетах со счетом 6:4, 7:5.

Шнайдер четыре раза подала навылет и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми.

На счету американки один эйс, четыре двойных ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 11.

Соперницей Шнайдер по следующему раунду станет победительница встречи Дарья Савилл (Австралия) - Мария Тимофеев (Россия).

источник: «Советский спорт»
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