Норвежку затравили за игру в паре с россиянкой на Уимблдонском турнире

Норвежская теннисистка Ульрикке Эйкери вынуждена была принести извинения после волны критики и травли, развернувшейся в социальных сетях и на родине.

Причиной этого стало выступление в парном разряде на Уимблдоне вместе с россиянкой Александрой Пановой.

«Я прошу прощения. Мне надо было подумать об этом раньше, но, к сожалению, я не подумала. Теперь очень сожалею о своем выборе, учитывая ситуацию в мире», - цитирует SVT 30-летнюю Эйкери.

Эйкери и Панова дошли до второго раунда Уимблдонского турнира, проходившего в Лондоне в июле.