ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Норвежку затравили за игру в паре с россиянкой на Уимблдонском турнире

Дуэт выбыл во втором круге соревнований.
18 июля 2023 16:55
автор: Александр Евграфов

Норвежская теннисистка Ульрикке Эйкери вынуждена была принести извинения после волны критики и травли, развернувшейся в социальных сетях и на родине.

Причиной этого стало выступление в парном разряде на Уимблдоне вместе с россиянкой Александрой Пановой.

«Я прошу прощения. Мне надо было подумать об этом раньше, но, к сожалению, я не подумала. Теперь очень сожалею о своем выборе, учитывая ситуацию в мире», - цитирует SVT 30-летнюю Эйкери.

Эйкери и Панова дошли до второго раунда Уимблдонского турнира, проходившего в Лондоне в июле.

источник: SVT
19-летняя россиянка Тимофеева одержала свою первую победу в основной сетке турнира WTA
Во втором круге она встретится со своей соотечественницей.
18.07.2023 17:08
Теннис
автор: Александр Евграфов
Шнайдер обыграла рейтинг-фаворита из США на старте турнира в Будапеште
Шнайдер обыграла рейтинг-фаворита из США на старте турнира в Будапеште
Соперница россиянке занимает 39-е место в рейтинге WTA.
18.07.2023 14:30
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Родина проиграла Сисковой на старте турнира в Будапеште
Продолжительность матча составила 1 час и 4 минуты.
18.07.2023 13:54
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Алькарас отрицает, что с его появлением в теннисе началась новая эра
Испанец добился победы на Уимблдоне.
17.07.2023 23:07
Теннис
автор: Александр Шульгин
Новак Джокович оштрафован за сломанную ракетку в финале Уимблдона 
В финальном матче турнира вторая ракетка мира встречался с испанцем Карлосом Алькарасом. 
17.07.2023 22:04
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Кирьос оскорбил комментатора, работавшего на финале Уимблдона
В решающем матче встречались Новак Джокович и Карлос Алькарас.
17.07.2023 21:33
Теннис
автор: Артур Гичунцев
Россиянин Демин возглавил юношеский рейтинг ITF
Спортсмен является уроженцем Москвы, но занимается в академии Рафаэля Надаля в Испании.
17.07.2023 19:15
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Элина Аванесян вышла во второй круг турнира в Будапеште, обыграв Шрамкову 
Спортсменки провели на корте 2 часа и 28 минут. 
17.07.2023 16:19
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Полина Кудерметова проиграла Шмидловой на старте турнира в Будапеште
Россиянка занимает 151-е место в рейтинге WTA.
17.07.2023 14:30
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.