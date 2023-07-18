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19-летняя россиянка Тимофеева одержала свою первую победу в основной сетке турнира WTA

Во втором круге она встретится со своей соотечественницей.
18 июля 2023 17:08
автор: Александр Евграфов

Российская теннисистка Мария Тимофеева вышла во второй круг турнира в Будапеште, призовой фонд которого составляет более 225 тысяч евро.

В матче первого круга Тимофеева, попавшая в основную сетку как лаки-лузер, обыграла австралийку Дарью Сэвилл со счетом 2:6, 6:3, 6:4. Теннисистки провели на корте 2 часа 47 минут.

 

19-летняя Тимофеева впервые в своей карьере победила в основной сетке турниров Женской теннисной ассоциации. Во втором круге соперницей 246-й ракетки мира станет еще одна россиянка Диана Шнайдер. 

источник: «Советский спорт»
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