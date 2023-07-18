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Первая ракетка мира Алькарас назвал главного своего соперника

Испанец многих удивил своим мнением.
18 июля 2023 18:54
автор: Степан Шереметьев

Испанский теннисист Карлос Алькарас назвал итальянца, восьмую ракетку мира Янника Синнера, своим главным соперником в туре ATP на данный момент.

«Сейчас я думаю, что у меня есть соперник, и не боюсь об этом говорить: на данный момент это Синнер. У нас с ним прекрасное соперничество, множество значимых матчей, которые мы проводили на огромных кортах», приводит слова первой ракетки мира TyC Sports.

Напомним, не так давно Алькарас стал победителем Открытого чемпионата Великобритании, в финале турнира обыграв Новака Джоковича из Сербии.

источник: TyC Sports
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