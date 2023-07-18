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Шевченко сыграет с четвертой ракеткой мира Руудом во втором круге турнира в Бостаде

Россиянин занимает 96-е место в рейтинге ATP.
18 июля 2023 19:59
автор: Александр Евграфов

Российский теннисист вышел во второй круг турнира ATP-250 в шведском Бостаде, победив аргентинца Хуана Мануэля Черундоло.

Встреча первого круга, которая продолжалась 1 час 17 минут, завершилась со счетом 6:3, 6:3. За матч Шевченко выполнил два эйса и реализовал пять брейк-пойнтов, его соперник реализовал два брейк-пойнта. Оба теннисиста допустили по две двойные ошибки.

В матче второго круга Шевченко встретится с четвертой ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом. Ранее между собой теннисисты не встречались.

источник: «Советский спорт»
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