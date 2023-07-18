Стала известна соперница Контавейт по прощальному матчу

Бывшая вторая ракетка мира эстонка Анетт Контавейт определилась с соперницей по своему прощальному матчу. 11 ноября в Таллине она сыграет с шестой ракеткой мира из Туниса Онс Жабер.

«Онс — первая, о ком я вспомнила, когда думала о сопернице по матчу. Она одна из самых душевных игроков в туре, и я не могла пригласить кого-то более подходящего для такого матча. Я была потрясена, когда она сразу согласилась. Я очень рада, что предложила ей сыграть такой матч», — приводит слова Контавейт издание We love tennis.

В июне 27-летняя Анетт Контавейт объявила о завершении спортивной карьеры из-за проблем со спиной. Уимблдон стал последним турниром, в котором эстонка приняла участие.