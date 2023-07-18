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Тренер Алькараса сравнил матчи Карлоса с Джоковичем и Медведевым на Уимблдоне-2023

Испанец смог переиграть обоих соперников.
18 июля 2023 21:29
автор: Степан Шереметьев

Хуан Карлос Ферреро, тренер Карлоса Алькараса, рассказал о подготовке своего подопечного к финалу Уимблдона-2023.

«Перед финалом мы обсуждали, что ему придётся играть плюс-минус на том же уровне, как и в матче с Медведевым. Медведев всегда находится на задней линии, и Карлос любит использовать резаные, чтобы выманивать соперника к сетке. Это как раз то, что нам нужно было сделать в матче с Новаком, это один из ключевых моментов, чтобы сбить его с ритма», приводит слова специалиста Eurosport.

Напомним, в финале Открытого чемпионата Великобритании Алькарас оказался сильнее представителя Сербии Новака Джоковича (1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4).

В итоге Карлос стал первым за 20 лет чемпионом Уимблдона не из «Большой четвёрки». Кроме того, он самый молодой игрок в Открытой эре, который выиграл US Open и Уимблдон.

источник: Eurosport.co.uk
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