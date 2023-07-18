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Касаткина победила Тревизан и вышла во второй круг турнира в Палермо

Матч продолжался более двух с половиной часов.
18 июля 2023 23:55
автор: Александр Евграфов

Российская теннисистка Дарья Касаткина победила итальянку Мартину Тревизан в первом круге грунтового турнира категории WTA-250 в итальянском Палермо.

Матч первого круга завершился со счётом 6:3, 6:7 (2:7), 6:0. Теннисистки провели на корте 2 часа 3 минуты.

Касаткина трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 из 14 брейк-пойнтов. У её соперницы не было эйсов, она допустила четыре двойные ошибки, реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов.

Во втором круге первая ракетка России встретится со своей соотечественницей, 19-летней Татьяной Прозоровой, занимающей 236-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации.

источник: «Советский спорт»
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