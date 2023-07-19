Савилл — о матче Чжан Шуай: Тот хоть «выиграла», но её репутация разрушена

Экс-российская теннисистка Дарья Савилл, в настоящий момент выступающая за Австралию, поделилась эмоциями после скандального инцидента, произошедшего во встрече между китаянкой Чжан Шуай и представительницей Венгрии Амариссой-Киарой Тот.

Матч состоялся вчера, 19 июля, в рамках первого круга турнира в Будапеште. После конфликта с Тот и главным арбитром у китайской теннисистки случилась паническая атака.

Камера зафиксировала, что мяч после удара Шуай попал в линию, а не в аут. Однако арбитр отказывался это признавать. Далее Тот стерла отметку на корте посреди разбирательства. В итоге Шуай расплакалась, призналась, что не может дышать и снялась с матча из-за панических атак. Венгерская теннисистка обрадовалась и отпраздновала победу с местными зрителями.

«Это очень-очень-очень неправильно. У меня ноль уважения к Тот после этого. Ноль! С ума сойти. Мне так обидно за Шуай. Тот «выиграла» это очко и «выиграла» этот матч, но её репутация разрушена», — написала Дарья Савилл в своих соцсетях.

Также китаянку поддержали Айла Томлянович, Урсула Радваньска, Эллен Перес и Донна Векич.