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Рууд считает, что Эйкери не должна извиняться за игру в паре Пановой на Уимблдоне

Теннисист считает, что спортсменка не справилась с давлением в СМИ.
Рууд считает, что Эйкери не должна извиняться за игру в паре Пановой на Уимблдоне
19 июля 2023 11:30
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Getty Images

Норвежский теннисист Каспер Рууд, занимающий четвертое место в рейтинге ATP, прокомментировал скандальную ситуацию со своей соотечественницей Улрикке Эйкери.

Напомним, после окончания Уимблдона спортсменка извинилась за выступление в парном разряде с российской теннисисткой Александрой Пановой.

«Россиянам разрешено играть на Уимблдоне, это ясно. И Эйкери не поддерживает политику России, даже если играет с россиянкой в паре. Теннисистка, с которой она играла в паре, скорее всего, провела 90% своей жизни за пределами России. Я не вижу в этом жесте поддержки России и, соответственно, не понимаю, почему Улрикке должна извиняться. В каком-то смысле это похоже на охоту на ведьм. Думаю, она извинилась, потому что СМИ оказали на неё давление», — цитирует Рууда издание NRK.

Добавим, что Эйкери и Попова дошли до второго круга Уимблдона.

источник: NRK.no
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