Рууд считает, что Эйкери не должна извиняться за игру в паре Пановой на Уимблдоне

Норвежский теннисист Каспер Рууд, занимающий четвертое место в рейтинге ATP, прокомментировал скандальную ситуацию со своей соотечественницей Улрикке Эйкери.

Напомним, после окончания Уимблдона спортсменка извинилась за выступление в парном разряде с российской теннисисткой Александрой Пановой.

«Россиянам разрешено играть на Уимблдоне, это ясно. И Эйкери не поддерживает политику России, даже если играет с россиянкой в паре. Теннисистка, с которой она играла в паре, скорее всего, провела 90% своей жизни за пределами России. Я не вижу в этом жесте поддержки России и, соответственно, не понимаю, почему Улрикке должна извиняться. В каком-то смысле это похоже на охоту на ведьм. Думаю, она извинилась, потому что СМИ оказали на неё давление», — цитирует Рууда издание NRK.

Добавим, что Эйкери и Попова дошли до второго круга Уимблдона.