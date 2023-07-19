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Пивоварова оценила выступление российских теннисистов на Уимблдоне-2023

Экс-вторая ракетка мира выделила одну спортсменку. 
19 июля 2023 16:18
автор: Глеб Шевяков

Российская теннисистка, 17-кратная победительница турниров ITF Анастасия Пивоварова поделилась мнением о игре российских спортсменов на Уимблдонском турнире-2023.

«Мирра среди девушек стала единственной россиянкой, кто порадовал своими успехами. Она уверена в себе, ей без разницы, с кем играть. Она поймала кураж и идет к своей цели. Уже вошла в топ-70 рейтинга и стремительно набирает обороты. Считаю, что она способна побеждать на турнирах «Большого шлема» и может войти в десятку лучших теннисисток мира. Но как скоро это случится, не могу предсказать, не хочется загадывать», — приводит слова 33-летней спортсменки «Газета.Ru».

Добавим, что Мирра Андреева пробилась через квалификацию Уимблдона-2023 и вышла в 1/8 финала стадии турнира, где потерпела поражение от представительницы США Мэдисон Киз.

источник: «Газета.Ru»
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