Пивоварова оценила выступление российских теннисистов на Уимблдоне-2023

Российская теннисистка, 17-кратная победительница турниров ITF Анастасия Пивоварова поделилась мнением о игре российских спортсменов на Уимблдонском турнире-2023.

«Мирра среди девушек стала единственной россиянкой, кто порадовал своими успехами. Она уверена в себе, ей без разницы, с кем играть. Она поймала кураж и идет к своей цели. Уже вошла в топ-70 рейтинга и стремительно набирает обороты. Считаю, что она способна побеждать на турнирах «Большого шлема» и может войти в десятку лучших теннисисток мира. Но как скоро это случится, не могу предсказать, не хочется загадывать», — приводит слова 33-летней спортсменки «Газета.Ru».

Добавим, что Мирра Андреева пробилась через квалификацию Уимблдона-2023 и вышла в 1/8 финала стадии турнира, где потерпела поражение от представительницы США Мэдисон Киз.