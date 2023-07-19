ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

18 российских теннисистов вошли в заявку на US Open

7 мужчин и 11 женщин.
19 июля 2023 23:57
автор: Александр Кожевников

Восемнадцать российских теннисистов попали в заявку на предстоящий турнир серии «Большого шлема» US Open.

У мужчин в список попали Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Аслан Карацев, Павел Котов, Александр Шевченко. Шевченко попал на турнир вместо Микаэля Имера, который был отстранен на 18 месяцев за допинг.

Кроме того, а заявку попали 11 теннисисток из России. Это Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Анастасия Потапова, Анна Блинкова, Анна Калинская, Мирра Андреева, Элина Аванесян, Камилла Рахимова, Анастасия Павлюченкова.

Турнир пройдет с 28 августа по 10 сентября.

источник: «Советский спорт»
Александра Зверева обвиняют в домашнем насилии во второй раз за три года
Александра Зверева обвиняют в домашнем насилии во второй раз за три года
Спортсмена уже обвиняли в подобном в 2020 году.
19.07.2023 17:54
Теннис
автор: Александр Кожевников
Пивоварова оценила выступление российских теннисистов на Уимблдоне-2023
Экс-вторая ракетка мира выделила одну спортсменку. 
19.07.2023 16:18
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Теннисистка Чжан Шуай прокомментировала снятие с турнира в Будапеште из-за панической атаки
Скандал на турнире в Венгрии.
19.07.2023 12:12
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Рууд считает, что Эйкери не должна извиняться за игру в паре Пановой на Уимблдоне
Рууд считает, что Эйкери не должна извиняться за игру в паре Пановой на Уимблдоне
Теннисист считает, что спортсменка не справилась с давлением в СМИ.
19.07.2023 11:30
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Савилл — о матче Чжан Шуай: Тот хоть «выиграла», но её репутация разрушена
У соперницы Тот случились паническая атака во время матча.
19.07.2023 10:30
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Касаткина победила Тревизан и вышла во второй круг турнира в Палермо
Матч продолжался более двух с половиной часов.
18.07.2023 23:55
Теннис
автор: Александр Евграфов
Тренер Алькараса сравнил матчи Карлоса с Джоковичем и Медведевым на Уимблдоне-2023
Испанец смог переиграть обоих соперников.
18.07.2023 21:29
Теннис
автор: Степан Шереметьев
Стала известна соперница Контавейт по прощальному матчу
Ранее эстонская теннисистка объявила о завершении карьеры.
18.07.2023 20:35
Теннис
автор: Александр Евграфов
Шевченко сыграет с четвёртой ракеткой мира Руудом во втором круге турнира в Бостаде
Россиянин занимает 96-е место в рейтинге ATP.
18.07.2023 19:59
Теннис
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.