18 российских теннисистов вошли в заявку на US Open

Восемнадцать российских теннисистов попали в заявку на предстоящий турнир серии «Большого шлема» US Open.

У мужчин в список попали Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Аслан Карацев, Павел Котов, Александр Шевченко. Шевченко попал на турнир вместо Микаэля Имера, который был отстранен на 18 месяцев за допинг.

Кроме того, а заявку попали 11 теннисисток из России. Это Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Анастасия Потапова, Анна Блинкова, Анна Калинская, Мирра Андреева, Элина Аванесян, Камилла Рахимова, Анастасия Павлюченкова.

Турнир пройдет с 28 августа по 10 сентября.