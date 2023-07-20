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Тимофеева одержала победу над Шнайдер и вышла в четвертьфинал турнира в Будапеште

Матч продолжался 58 минут.
20 июля 2023 14:46
автор: Виталий Овсянников

Подошёл к концу матч второго круга турнира в Будапеште, в котором россиянка Мария Тимофеева (246-я ракетка мира) встретилась с соотечественницей Дианой Шнайдер (110-я ракетка мира).

Отметим, что игра завершилась со счётом 6:1, 6:1 в пользу Марии Тимофеевой. Продолжительность встречи составила 58 минут.

В прошедшем матче Тимофеева выполнила два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов. У её соперницы ни одной подачи навылет, три двойных и один реализованный брейк.

В четвертьфинале турнира в Будапеште Тимофеева сыграет против Кайи Юван (Словения).

источник: «Советский спорт»
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