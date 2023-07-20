Тимофеева одержала победу над Шнайдер и вышла в четвертьфинал турнира в Будапеште

Подошёл к концу матч второго круга турнира в Будапеште, в котором россиянка Мария Тимофеева (246-я ракетка мира) встретилась с соотечественницей Дианой Шнайдер (110-я ракетка мира).

Отметим, что игра завершилась со счётом 6:1, 6:1 в пользу Марии Тимофеевой. Продолжительность встречи составила 58 минут.

В прошедшем матче Тимофеева выполнила два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов. У её соперницы ни одной подачи навылет, три двойных и один реализованный брейк.

В четвертьфинале турнира в Будапеште Тимофеева сыграет против Кайи Юван (Словения).