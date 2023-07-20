Элина Аванесян пробилась в четвертьфинал турнира в Будапеште

Российская теннисистка Элина Аванесян одержала победу над представительницей Венгрии Анной Бондарь в матче второго круга грунтового турнира категории WTA 250, который проходит в Будапеште.
Отметим, что встреча завершилась со счетом 6:3, 6:0 в пользу 69-й ракетки мира. Общая продолжительность матча составила 1 час и 17 минут.
Победительница совершила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12.
На счету 26-летней соперницы – три двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трех.
Добавим, что в четвертьфинальном матче теннисного турнира Аванесян встретится с аргентинской теннисисткой Надией Подороска.
источник: «Советский спорт»