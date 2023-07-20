Александр Шевченко уступил норвежцу Рууду и вылетел с турнира в Бостаде

Российский теннисист Александр Шевченко завершил свое выступление на турнире категории ATP 250 в Бостаде (Швеция) после того, как потерпел поражение от норвежца Каспера Рууда в матче второго круга.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу четвёртой ракетки мира.

22-летний россиянин два раза подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трех.

На счету победителя – два эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

Добавим, что в матче 1/4 финала грунтового шведского турнира Рууд сыграет против австралийского теннисиста Себастьяна Офнера.