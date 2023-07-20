Александр Зверев пробился в четвертьфинал турнира в Бостаде, где может встретиться с Рублёвым

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в 1/4 финала турнира категории ATP-250, который проходит в Бостаде (Швеция).
Отметим, что в матче второго раунда соревнований 26-летний спортсмен одержал победу над представителем Бразилии Тьяго Монтейро со счетом 6:1, 6:0. Общая продолжительность встречи составила 1 час и 1 минуту.
19-я ракетка мира три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми.
На счету его оппонента – одна двойная ошибка, ни одного эйса и брейк-пойнта.
Добавим, что в следующем круге шведского турнира Зверев проведет матч против победителя пары Андрей Рублёв (Россия) — Павел Котов (Россия).
источник: «Советский спорт»