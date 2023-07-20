Украинка Байндль победила обидчицу китаянки Шуань на турнире в Будапеште

Украинская теннисистка Катерина Байндль обыграла венгерку Амариссу-Киару Тот во втором круге турнира категории WTA-250 в Будапеште с призовым фондом около 260 тысяч долларов.

Матч второго круга завершился со счетом 6:3, 6:1. Ранее Тот в скандальном матче обыграла китаянку Чжан Шуай, которая снялась с игры после панической атаки.

Напомним, что линейный арбитр ошибся зафиксировав аут после удара китаянки. По ходу гейма Тот подошла к спорной отметке на грунте и намеренно затерла ее. Все это сопровождалось смехом со стороны зрителей, поддерживающих Тот. После окончания розыгрыша у Шуай началась паническая атака и китаянка снялась с турнира.