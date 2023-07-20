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Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Бостаде, где сыграет против немца Зверева

В матче второго круга седьмая ракетка мира одолел своего соотечественника Павла Котова. 
Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Бостаде, где сыграет против немца Зверева
20 июля 2023 19:34
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над своим соотечественником Павлом Котовым в матче второго круга грунтового турнира категории ATP 250, который проходит в Бостаде (Швеция).

Отметим, что встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4) в пользу 25-летнего спортсмена. Теннисный матч продлился 1 час и 33 минуты.

Победитель сделал три эйса, один раз ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта из десяти.

На счету Павла – пять подач навылет и два реализованных брейк-пойнта из четырех.

Добавим, что в матче 1/4 финала шведского турнира Рублёв встретится с представителем Германии Александром Зверевым.

источник: «Советский спорт»
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