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Россиянка Лансере проиграла Шериф из Египта во втором круге турнира в Палермо

Спортсменки провели на корте 1 час и 20 минут.
20 июля 2023 21:09
автор: Глеб Шевяков

Российская теннисистка Софья Лансере не смогла выйти в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA 250, который проходит в Палермо (Италия).

Отметим, что в матче второго круга соревнований 22-летняя спортсменка уступила представительнице Египта Маяр Шериф со счетом 3:6, 3:6.

Победительница обошлась без подач навылет и двойных ошибок, однако реализовала четыре брейк-пойнта из шести.

На счету Софьи – одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трех.

Добавим, что в четвертьфинальной игре итальянского турнира Шериф может встретится с другой российской теннисисткой Эрикой Андреевой, если та окажется сильнее колумбийки Марии-Камилы Осорио-Серрано.

источник: «Советский спорт»
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