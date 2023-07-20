Россиянка Лансере проиграла Шериф из Египта во втором круге турнира в Палермо

Российская теннисистка Софья Лансере не смогла выйти в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA 250, который проходит в Палермо (Италия).
Отметим, что в матче второго круга соревнований 22-летняя спортсменка уступила представительнице Египта Маяр Шериф со счетом 3:6, 3:6.
Победительница обошлась без подач навылет и двойных ошибок, однако реализовала четыре брейк-пойнта из шести.
На счету Софьи – одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трех.
Добавим, что в четвертьфинальной игре итальянского турнира Шериф может встретится с другой российской теннисисткой Эрикой Андреевой, если та окажется сильнее колумбийки Марии-Камилы Осорио-Серрано.
источник: «Советский спорт»